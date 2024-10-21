تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مدرسة برج البرلس الإعدادية المشتركة بمدينة برج البرلس، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتي تضم 21 فصلًا، بعدد 957 طالب وطالبة، والتي بلغت نسبة حضور الطلاب بها 97%، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال تفقده لكافة فصول المدرسة، وغرفة الاقتصاد المنزلي، ومعمل العلوم، والمكتبة، أكد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

IMG-20241021-WA0064

IMG-20241021-WA0076

IMG-20241021-WA0078

IMG-20241021-WA0072

IMG-20241021-WA0061

IMG-20241021-WA0079