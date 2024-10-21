أحمد الطاهري: عبد الرحيم علي كاتب ومفكر سياسي حقيقي وصحفي معلومات من طراز فريد

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" خاصة بامتياز من ناحية الموضوع والتوقيت والضيف.

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "من حيث الموضوع، فنحن نتحدث على مرور أكثر من عام على طوفان الأقصى، وأيام تفصلنا عن معرفة ساكن البيت الأبيض الجديد، وصراع شديد الشراسة يمر به الشرق الأوسط من حيث اغتيال السنوار، وقبله حسن نصر الله، ومن قبلهما اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "العالَم يتحدث الآن عن الحرب الكبرى، وأنها مسألة وقت لا أكثر"، مشيرًا إلى أنه من حيث توقيت الحلقة، فنحن في ساعات حاسمة تتبدل الموازينُ فيها بالشرق الأوسط، ومن ناحية الضيف، فهو كاتب ومفكر سياسي حقيقي وصحفي معلومات من طراز فريد، لا يتحدث إلا بالمعلومات، ولا يبني تحليلا إلا بالمعلومات، وكذلك لا يُقدِّم نتائج إلا ومعطياتها كلها مستندة على معلومات، وهو الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.