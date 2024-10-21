نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الشرقية ، اليوم الإثنين ورشة عمل لإعداد قوادر مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الحياة السياسة للدولة المصرية.



من جانبة أكد المهندس حازم الاشموني ممحافظ الشرقية أن حقوق الإنسان تُعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهى مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان كما إنها غير قابلة للتجزئة سواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني تساعده على ممارسة كافة حقوقه.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام قيام الوحدة بتفيذ ورشة عمل تأهيلية بالإشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة من 20 / 10 وحتى 22 / 10 / 2024 بالتنسيق مع عدد ٢٥ من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعداد كوادر من تلك المؤسسات لتكون قادرة على تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كذلك التعزيز والإرتقاء بحقوق الإنسان وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى النهوض بجميع الحقوق في الدولة المصرية من خلال تعزيز وإحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

حقوق إنسان الشرقية ينظم ورشة عمل لإعداد كوادر المجتمع المدني

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