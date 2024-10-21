محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق مصنع بكفر الشوربجي.. صور

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أيمن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب في مصنع بلاستيك بقرية كفر الشوربجي .

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف و الإطفاء بكافة تجهيزاتها الحديثة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ بتواجد كل الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع .

كما ووجه الجندي بمعاينة لجنة المنشات الآيلة للسقوط و فحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،مؤكدا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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