"صحة سوهاج" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية

شارك اليوم، وفد مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية والذي يتم تنظيمه فى العاصمة الإدارية ، بحضور كبار رجال الدولة وقيادات وزارة الصحة والسكان ولفيف من الضيوف من مختلف دول العالم والمنعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024.
ويضم الوفد الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، وبعض مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ، وأعضاء المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة و عدد من مديري الإدارات الصحية ممثلي الإعلام والفرق الطبية المختلفة
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الإزدهار على المستوى الإنساني، والإستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وتعزيز الصحة والرفاهية والعدالة، وبناء مستقبل مرن ومستدام، وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس، ويتضمن المؤتمر عقد 133 جلسة حوارية مهمة، حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء المتخصصين العالميين والمحليين.