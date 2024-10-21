لليوم الثاني على التوالي.. استمرار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مكافحة الفساد "جريس" بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد "جريس"، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تستمر الفعاليات حتي 22 أكتوبر الجاري، بحضور اللواء أحمد منصور نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور هشام بشير منسق المبادرة بجامعة بني سويف، والدكتورة آمال حافظ الفقي، والدكتور مسعد الغايش بكلية السياسة والاقتصاد والمدرب المعتمد بالاكاديمية ، والدكتورة سماح على بكلية الفنون التطبيقية والمدرب المعتمد بالاكاديمية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات اليوم بالبرنامج التدريبي تتضمن محاضرات حول مهارات التواصل وأخلاقيات العمل، ومهارات تقديم العروض وأعداد السيرة الذاتية، وريادة الأعمال، مثمناً دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في توعية الشباب المصري لما له من دور مهم في مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبارهم أمل مصر وقادة المستقبل.