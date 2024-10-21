تضامن النواب تكرم المتفوقين من ذوي الهمم وأبطال البارالمبية بحضور وزيرة التضامن

شهد اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الاثنين، تكريم 70 من الطلاب والرياضيين المتفوقين من أوائل الثانوية العامة صم وكف بصر ودمج، وإعاقات ذهنية، وكذلك أعضاء البعثة المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من الرياضات المختلفة سباحة ورفع أثقال واتحاد الطائرة الحائزين على ميداليات.

جاء ذلك التكريم بحضور وزيره التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اللجنة البارالمبية المصرية.

ووصف الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، التكريم بأنه يوم مميز جداً يوم كله فرح وسعادة وفوز وانتصار حيث يشهد الاحتفاء بعدة مناسبات، الأولى منها كونها أول زيارة للدكتورة مايا مرسي إلي اللجنة بعد توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي.