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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الشرابية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في  تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطنة يفيد سرقة هاتفها من قبل مجهولين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة ألقت قوات الأمن القبض علي تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين “لـ 2 منهم معلومات جنائية” لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هاتف محمول "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهم  إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى  سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموهم بالسرقة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية أسلوب الخطف إحدى السيدات القبض على تشكيل عصابي بأسلوب الخطف