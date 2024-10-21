تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سائق "توك توك" بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل سائق "توك توك" بسوهاج وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن العثور على جثة سائق "توك توك" بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة سائق "توك توك" بها جرح طعنى بالجسم والعثور على المركبة خاصته على مقربه من الجثة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج فى أقل من 24 ساعة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (ميكانيكى سيارات، عاطل – لهما معلومات جنائية - مقيمان ببندر جرجا - والسلاح المستخدم فى الواقعة ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقيامهما بإستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بدعوى توصيلهما لناحية بندر جرجا وأثناء السير فى الطريق قام الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وقاما بتركه بمكان العثور ومحاولة الإستيلاء على المركبة وحال مشاهدتهما لبعض الأهالى بمحل الواقعة لاذا بالفرار، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.