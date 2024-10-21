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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك بالاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للجامعات الاهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وأمانة الدكتور ماهر مصباح الأمين العام للمجلس.

جاء ذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وبعض رؤساء مجالس الأمناء للجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الأهلية وأعضاء المجلس.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور وأعضاء المجلس الدكتور حسان النعماني للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس، كما قدم النعماني الشكر للدكتور أيمن عاشور علي ثقته لاختياره عضواً بالمجلس الأعلى الجامعات الأهلية، مشيداً بدعم الوزير و موافقته علي إنشاء جامعة سوهاج الاهلية و استكمال المقومات الأساسية لها حتي انتهاء المرحلة الانتقالية للتأسيس.

وأشار النعماني إلى أن إنشاء جامعة سوهاج الأهلية تأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية لتقديم نموذج يحتذى به في مجال التعليم العالي، مؤكداً علي ان وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي بمحافظات الصعيد، موكداً انه سيتم تسخير كافة إلامكانيات البشرية والخبرات الأكاديمية والمراكز المعملية والبحثية لخدمة جامعة سوهاج الأهلية من أجل تحقيق التكامل لخدمة أبنائنا الطلاب.

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سوهاج رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المجلس الأعلى للجامعات