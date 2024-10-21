تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بسيدة وسرقتها بالإكراه بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة محاولة التحرش بسيدة وسرقتها بالإكراه بالجيزة .. تم ضبط مرتكب الواقعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) بأنها عقب إستقلالها وبصحبتها أطفالها مركبة "توك توك" بدائرة المركز للتوجه لمسكنها فوجئت بقيام قائد المركبة بالسير بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة بدائرة المركز ، وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته وأجبرها على الترجل من المركبة والتوجه بها لداخل الزراعات ومحاولة التحرش بها والإستيلاء على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى) .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة المركز) ، وبحوزته (مركبة "التوك توك" - السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة" – المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتــــــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (عامل بمحل هواتف بدائرة المركز).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.