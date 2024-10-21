اليوم .. إضافة 560 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من خلال محطة أبيدوس للطاقة الشمسية

علمت "البوابة نيوز" أنه تم اليوم إضافة 560 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من خلال ربط قدره محطه أبيدوس للطاقة الشمسية وذلك بعد نجاح كافة اختبارات الربط التي أجريت على مدار الأشهر الماضية وعقب أيام من تركيب الخلية الشمسية الأخيرة بالمحطة.

واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة على الاهتمام الذى يوليه القطاع والدولة للطاقات المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود البترولى وتلبية متطلبات الشبكة القومية مشيرا الى الاستراتجية الوطنية للوصول باعلى مساهمة للطاقات المتجددة فى الشبكة.

وتابع الدكتور عصمت أن هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.

واستطاع فريق إيميا باور التابعة لـ"النويس للاستثمار" خلال ثمانية عشر شهرا من العمل الدؤوب والتحديات، من تحويل 10 آلاف متر مربع من صحراء كوم امبو بأسوان إلى مشروع قومي عملاق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030، وأهداف قطاع الكهرباء والطاقة في زيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

و أن الشركه قامت باستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، تتجاوز 2 مليار دولار، من خلال 3 مشروعات رئيسية هي: محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية (قدرة 500 ميجاوات- نظام بطاريات التخزين BESS قدرة 300 ميجاوات في الساعة)، ومشروع مزرعة "آمونت" لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومحطة "أبيدوس 2" (قدرة 1000 ميجاوات- مع نظام BESS بقدرة 600 ميجاوات في الساعة).ا