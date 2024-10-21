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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد الرحيم علي ضيف برنامج «كلام في السياسة» على «إكسترا نيوز».. بعد قليل

الكاتب الصحفي الكبير
الكاتب الصحفي الكبير عبدالرحيم علي - الإعلامي أحمد الطاهري
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يستضيف الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.

ويُجري "الطاهري" اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، حوارًا شاملًا، مع عبد الرحيم على، حول الصراع الإقليمي والدولي.. كيف نقرأ مستقبل المنطقة.. الخرائط الجديدة لوجود جماعات الإسلام السياسي.. بعد عامٍ من طوفان الأقصى ماذا تحقق؟.. تفاصيل الصفقات الإيرانية بعد تصفية أذرعها الإقليمية.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكيف تغير نتائجها شكل الصراع؟.

ويُعرض برنامج "كلام في السياسة"، الإثنين والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءًا، على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

احمد الطاهري عبد الرحيم علي الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الصراع الإقليمي والدولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية