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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يكتسح الجونة بخماسية ويواصل تصدره للدوري المصري للكرة النسائية

فريق الكره النسائية
فريق الكره النسائية بنادى البنك الاهلي
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حقق فريق البنك الأهلي فوزًا كبيرًا على الجونة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية. 

سجل أهداف البنك الأهلي كل من جانيت بندي (هدفين)، طيبات كيكيلومو، منى فكري، ونغم النجار.

بهذا الانتصار، يواصل فريق البنك الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد كامل من النقاط، محافظًا على شباكه نظيفة وأداء هجومي قوي.

وعقب المباراة، قدم اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التهنئة للجهاز الفني بقيادة المدرب محمد كمال واللاعبات على الأداء الرائع، مطالبًا بمواصلة سلسلة الانتصارات في المواجهات المقبلة.

البنك الأهلي خمسة أهداف الجونة كرة النسائية الدوري المصري