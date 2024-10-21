البنك الأهلي يكتسح الجونة بخماسية ويواصل تصدره للدوري المصري للكرة النسائية

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا كبيرًا على الجونة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

سجل أهداف البنك الأهلي كل من جانيت بندي (هدفين)، طيبات كيكيلومو، منى فكري، ونغم النجار.

بهذا الانتصار، يواصل فريق البنك الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد كامل من النقاط، محافظًا على شباكه نظيفة وأداء هجومي قوي.

وعقب المباراة، قدم اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التهنئة للجهاز الفني بقيادة المدرب محمد كمال واللاعبات على الأداء الرائع، مطالبًا بمواصلة سلسلة الانتصارات في المواجهات المقبلة.