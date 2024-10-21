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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة بني سويف: إجراء 17 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

جانب من إجراء العمليات
جانب من إجراء العمليات
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أعلنت  الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 17 عملية جراحية،  اليوم الإثنين، بمستشفى الواسطى المركزي، ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات  التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات رمد  وعمليات جراحيه وعظام  أنف وأذن .مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية والدكتور كرم سعد مدير المستشفى.
ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى.

القضاء على قوائم الانتظار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة ببني سويف