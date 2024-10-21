وكيل صحة بني سويف: إجراء 17 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 17 عملية جراحية، اليوم الإثنين، بمستشفى الواسطى المركزي، ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات رمد وعمليات جراحيه وعظام أنف وأذن .مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية والدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى.