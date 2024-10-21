دوري كرة القدم النسائية.. الأهلي يكتسح المعادي برباعية نظيفة

فاز الفريق الأول لسيدات النادي الأهلي على فريق المعادي واليخت بأربعة أهداف نظيفة دون رد؛ وذلك خلال منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز للسيدات.

وشهد اليوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر، عدة مباريات مختلفة، وجاء أبرزها مواجهة الأهلي أمام المعادي واليخت، والزمالك أمام المقاولون العرب.

جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات لموسم 2024/2025 شهدت مواجهات حماسية ونتائج غير متوقعة.

وتعد مباراة البنك الأهلي ودلفي الأبرز في الجولة الثالثة، حيث تمكن البنك الأهلي من تحقيق فوز ساحق على مضيفه دلفي بنتيجة 10-0.

حقق فريق المقاولون العرب انتصارًا مريحًا على المصري، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 6-2

وفي مباراة أخرى، نجح وادي دجلة في الفوز على زد إف سي بنتيجة 3-2، كما حقق الطيران فوزًا كبيرًا على المعادي واليخت بنتيجة 5-2.

ومن جهة أخرى، تم احتساب نتيجة مباراة نادي مسار ضد الاتحاد السكندري بفوز مسار 2-0، وذلك بسبب عدم حضور الاتحاد السكندري لأرض الملعب.

وحقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت 1-0.