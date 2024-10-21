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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم ضمن أفضل 250 جامعة عربية بتصنيف QS

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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صرح الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، أن جامعـة الفيــوم استطاعت أن تظهر بتصنيف كيو إس للدول العربية QS Universities Rankings: Arab Region لعام 2025، حيـث احتلت الجامعة الترتيب 137 بين أفضل 250 جامعة على مستوى العالم العربى. 

أما على المستوى المحلي فقد حصلت الجامعة على المركز 20 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف QS يعتمد فى تقييمه للجامعات على أربعة مؤشرات رئيسية وهى العلاقات الدولية، والتوظيف، والتعليم، والبحث العلمي، ويتم توزيع نسب التصنيف كالآتي: السمعة الأكاديمية 30%، السمعة بين أصحاب العمل 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب 15%، نسبة التعاون الدولي البحثى 10%، الموقع الإلكترونى 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه 5%، عدد الاستشهادات المرجعية الحاصلة عليها الأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم 5%، عدد الأبحاث بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب 2.5% ونسبة الطلاب الوافدين 2.5.

وللاطلاع على بيانات التصنيف كاملة يمكن زيارة الرابط الموقع الإلكتروني الآتي:
https://www.topuniversities.com/arab-region-university-rankings

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