بمسابقة ثقافية.. مركز شباب بحري الغنايم بأسيوط يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم مركز شباب بحري الغنايم التابع لإدارة شباب الغنايم مسابقة ثقافية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان 100 يوم"، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط.

وشهدت المسابقة مشاركة 20 شاباً وشابة من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، حيث قدموا أعمالاً بحثية حول ذكرى الانتصارات. وتم تكليف عبد المنعم عبد الغني، أخصائي بقصر الثقافة، بتحكيم الأعمال واختيار أفضل 6 أعمال، والتي تم تكريم أصحابها بجوائز قيمة.

تهدف هذه المسابقة إلى تنمية الوعي الوطني لدى الشباب وتعزيز حب الوطن، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الثقافية وتشجيع المشاركة المجتمعية. كما تأتي هذه الفعالية في إطار خطة المركز لنشر الثقافة والمعرفة بين الشباب.

وأشرف على تنفيذ هذه المسابقة عبد الحي بخيت علي، مسؤول النشاط الثقافي بالمركز.