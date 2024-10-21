استمرار قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بقرية الربع ببلطيم

تفقد، ‏اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الربع بمركز بلطيم، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة المواطنين في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد المحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل الوزارة_مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، قافلة العيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية والتي قامت بالكشف والعلاج لـ270 حالة متنوعة وتنفيذ 4 ندوات إرشادية، وقافلة سيارة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي قدمت 3 خدمات، وقافلة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لتقديم الحملات التوعوية للأهالي، بالإضافة إلى تسليم 47 شهادة محو أمية للأهالي.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي قرية الربع خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بالحلول الفورية لها والتواصل معهم ميدانيًا.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.

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