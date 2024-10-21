«عش المجانين» تحيي ذكرى ميلاد الفنان حسن عابدين

اشتهر الفنان حسن عابدين، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الإثنين، بأدواره الكوميدية والدرامية في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث بدأت مسيرته الفنية في الستينيات، واكتسب شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

عُرف حسن عابدين بأدوار الأب الطيب وعش المجانين حققت شهرة كبيرة

عُرف حسن عابدين بأدوار الأب الطيب والحنون، الذي كان يتمتع بحضور قوي وأسلوب تمثيلي مميز، ومن أبرز أعماله المسرحية «عش المجانين»، التي نالت شهرة كبيرة، ولا زالت تعرض حتى وقتنا هذا خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية

كان للفنان حسن عابدين نصيب كبير من الشهرة أيضا من خلال المسلسلات التلفزيونية، حيث لعب أدوارًا متعددة تركت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي، منها مسلسل «أهلا بالسكان».

عش المجانين

إحدى روائع الفنان حسن عابدين المسرحية الكوميدية التي قدمت على خشبة مسرح محمد نجم بالدقي عام 1979، ولعب خلالها دور الأب جاد الحق متولي عويس شبرا، حيث يرغب «شريف» أن يتزوج من «أماني»، لكن والدها «جاد الحق متولي عويس» يشترط أن تتزوج شقيقتها «تهاني» أولًا لأنها الأكبر سنًا، وأثناء تجول «أماني» وجدت صورة لرجل مُلقى على الأرض فتتفق «أماني» مع «شريف» على أن يقوم بالتنكر وعمل دور هذا الرجل لخطبة أختها الكبيرة «تهاني» حتى يستطيعان إكمال زواجهما، لكن يتضح أن هذه الصورة لرجل يدعى «لطيف» مختل عقليًا كان يتعالج في لندن لمدة عشر سنوات، وبعد أن تحسنت حالته اتفق مع زوجته «نوال» بالعودة إلى مصر، وزوجته هي التي أطاحت بصورته على الأرض لتجدها «أماني» فهل ستنجح الخطة؟ تتوالى الأحداث.

شاركه بطولة المسرحية الفنانين: محمد نجم، ليلى علوي، ميمي جمال، مظهر أبو النجا، ومن تأليف يسري الإبياري، وإخراج عادل صادق.

لعب الفنان حسن عابدين خلال مشواره الفني أدوار الأب الحنون، والموظف المطحون، والإنسان الطيب الذي يحافظ على القيم، كما لعب دور الضابط، والباشا، والأدوار الكوميدية والتراجيدية باقتدار.