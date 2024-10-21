"المصري" يتراجع عن قرار لعب المباريات على ستاد السويس

قامت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي، فيس بوك، بحذف المنشور الخاص بإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد.

وكان قد أعلن النادي، اليوم الاثنين، أنه سيتم لعب المباريات عليه ، علن ان يكون هناك مباريات مستثناة من اللعب على ستاد السويس، وهي المباريات التي ستكون أمام الأندية الجماهيرية مثل أندية الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، والاتحاد السكندري، وغزل المحلة)، على أن يتم تحديد الملعب الذي سيستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لتغيير استاد برج العرب في الموسم الجديد وانتقال مبارياته إلى ستاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس، وذلك بعد أن وضعته الرابطة في ملعب "برج العرب" في جدول مباريات الدوري نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.