دينزل واشنطن عن دوره في "Gladiator 2": "أرتدي ملابسي وخواتمي وأُصاب بالجنون"

في عرض خاص أقيم في استوديوهات باراماونت، قدم نجوم فيلم "Gladiator 2" بول ميسكال ودينزل واشنطن وكوني نيلسون وفريد هيتشينجر، نظرة أولى على فيلمهم الجديد وتحدثوا عن تجاربهم في العمل على الجزء الثاني من الفيلم للمخرج ريدلي سكوت.

في الفيلم، يلعب ميسكال دور لوشيوس فيروس الثاني، ابن شقيق الإمبراطور كومودوس من الفيلم الأصلي الذي لعب دوره خواكين فينيكس. يعود لوشيوس إلى روما بعد أن أُرغم على العبودية ليخوض معركة ليس كحاكم بل كمصارع يسعى للانتقام والسلطة، ويسعى إلى إعادة مجد روما إلى شعبها.

أعتقد أن لوشيوس يمثل بالنسبة لي شيئًا لم أفعله من قبل، مثل شخص يتصرف بحذر شديد طوال الساعتين والنصف"، هكذا قال ميسكال عن لعبه الدور الرئيسي. وأضاف مرشح الأوسكار السابق: "لم أتمكن من القيام بذلك من قبل، وهو شيء كان كامنًا بداخلي، شيء مليء بشيء لم يره الناس من قبل".

كما يلعب واشنطن دورًا بارزًا في الفيلم بدور ماكرينوس، تاجر الأسلحة الثري والمصارع السابق الذي يخطط للسيطرة على روما. وقد قال الممثل مازحًا أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة: "لقد أسيء فهمه. إنه رجل لطيف".

وتابع واشنطن: "إنه يحاول استغلال الجميع. كان يستخدم والدته، وكان يستخدم أطفاله؛ لقد استنفد روحه بالفعل، لذا لم يتبق له أي روح. إنه ينام مع الشيطان في سرير واحد". وأوضح واشنطن أن سكوت سهّل عملهما من خلال بناء مجموعات بحجم الإنسان أثناء التصوير في مالطا. "عندما كنت تتجول، كنت في روما، وبدا الأمر وكأن هناك 10000 كومبارس وخيل. كان الأمر خياليًا وممتعًا؛ فقط ارتدِ المعدات، وارتدِ الملابس وانطلق، هكذا أنظر إلى الأمر. أرتدي هذه الملابس، وهذه الخواتم، وأصاب بالجنون".

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، الحائز على خمس جوائز أوسكار، ودارت أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.