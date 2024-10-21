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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريسبو يعلن تشكيل العين الاماراتي فى مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا للنخبة

العين الاماراتي
العين الاماراتي
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أعلن المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو عن التشكيلة الرسمية لفريق العين الإماراتي التي ستخوض مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتُقام المباراة مساء اليوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد".

تأتي هذه المواجهة بعد أن حقق الهلال فوزين متتاليين في البطولة، بينما اكتفى العين بالتعادل في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في الأخرى. وتنطلق المباراة مساء اليوم 

تشكيلة العين الإماراتي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إيريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو.

خط الوسط: بندر الأحبابي، بارك يونج، تراوري، بلاسيوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، كاكاو، محمد عباس.

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