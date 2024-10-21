وزير الشباب يبحث الفرص الاستثمارية مع الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية والمتحدث الرسمي، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة والشباب في مصر، والمشاركة في النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو".

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة، أبرزها "الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة والشباب في مصر: حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات الاستثمارية الواعدة التي يمكن للمستثمرين المصريين في السعودية الاستفادة منها، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتنمية الكوادر الشابة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية، ودعاهم إلى اغتنام الفرص المتاحة للاستثمار في بلدهم الأم، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية والمتحدث الرسمي، علي اشاده الجالية المصرية بالسعودية بانجازات الدولة المصرية بصفة عامة وانجازات وزارة الشباب والرياضة بصفة خاصة، معرباً عن شكره لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لشباب مصر في الداخل والخارج.