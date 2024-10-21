تشكيل الهلال السعودي في مواجهة العين بدوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه مواجهة العين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة عن منطقة الغرب. وتُقام المباراة مساء اليوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد".

يدخل الهلال المباراة متصدرًا المجموعة الثانية بسجل مثالي، في حين يحتل العين المركز العاشر برصيد نقطة واحدة بعد مباراتين.

وهذه المباراة هي الثالثة بين جيسوس ومدرب العين هيرنان كريسبو، حيث التقيا الموسم الماضي في نفس البطولة، وتبادلا الفوز (2-1 لصالح الهلال و4-2 لصالح العين).

يقود هجوم الهلال في هذه المواجهة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والجناح السعودي سالم الدوسري.

تشكيلة الهلال ضد العين:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط الدفاعي: نيفيز، سافيتش، ناصر

خط الوسط الهجومي: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.