العثور على جثة شاب فيومي مقتول داخل مسكنه بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه داخل منزل بدائرة مركز شرطة المعادي وبه عدة طعنات في أنحاء الجسد وقطع أحد أعضائه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور مركز المعادي بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة شاب مطعون عدة طعنات داخل مسكنه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "حسن أحمد عرفه "يبلغ من العمر 30 عامًا يعمل عامل بناء ومقيم بقرية هوارة عدلان بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، عثر عليه داخل مسكنه ومطعون عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المسكن.

كم أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لدفنه في مقابر أسرته في محافظة الفيوم.