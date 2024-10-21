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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة للتعريف بالإيجابيات ومحاربة السلبيات المستحدثة لطلبة مدرسة الزهور الثانوية بنات

ندوة للتعريف بالإيجابيات
ندوة للتعريف بالإيجابيات ومحاربة السلبيات المستحدثة لطلبة مد
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عقدت إدارة الشئون الدينية بديوان عام محافظة الإسماعيلية ندوة دينية بمدرسة الزهور الثانوية بنات، تحت عنوان تنمية الإيجابيات ومحاربة السلبيات المستحدثة في المجتمع.

تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وفي إطار الخطة المعتمدة للنشاط المجتمعي لإدارة الشئون الدينية  بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وحاضر في الندوة الشيخ علي الفقي عضو القافلة الدينية التابعة لإدارة الشئون الدينية، والتي تحدث فيها عن أهمية رفع درجة الوعي حول القيم الأخلاقية والتعامل الإيجابي مع التحديات من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.

مشيرًا إلى أهمية تشجيع العمل التطوعي وتعزيز روح المشاركة الاجتماعية، من خلال الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع وتُكسب الأفراد مهارات جديدة وتزيد من ترابط المجتمع.

كما تناولت الندوة التوعية بخطر انتشار الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للتطرف الفكري، تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال الخطاب الديني والتربوي، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تهدد استقرار المجتمع مشيرًا إلى الآثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بين فئة الأطفال والشباب.

يذكر أن إدارة الشئون الدينية بالمحافظة تقوم بخطة شهرية، وذلك بعقد ندوات دينية بالمصالح الحكومية والمديريات والمدارس ودور المسنيين ورعاية الأيتام، يحاضر فيها أعضاء القافلة الدينية التابعة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة بداية للتنمية البشرية وتنمية الإنسان.

الإسماعيلية التواصل الاجتماعي العمل التطوعي القيم الأخلاقية تعزيز قيم التسامح