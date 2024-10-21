"الزراعة" تواصل إزالة التعديات في محافظات الشرقية وبني سويف والقليوبية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات عليها

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي

ان مهندسي الإدارة بمحافظات الشرقيه وبني سويف والقليوبية قاموا بمتابعة أعمال حماية الأراضي وإزالة التعديات كل في نطاق محافظته وتم التنبيه بمنع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

وكان وزير الزراعة قد أعلن امس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بأنه قد تم إزالة 17 ألف حالة تعد على الاراضي الزراعية خلال الثلاث أشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وقال انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها،

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