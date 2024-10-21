مبادرة "ابدأ مشروعك" ندوة بكلية التمريض بجامعة الفيوم

شهدت الدكتور غادة الجلاد عميد كلية التمريض ، بجامعة الفيوم، ندوة مبادرة "ابدأ مشروعك" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب،بحضور الدكتورة أمل فؤاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وحاضر خلال الندوة، ريم عبد الله المدربة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤، بالكلية.

أكدت الدكتور غادة الجلاد، أن كلية التمريض حرصت على تنظيم الندوة لتعريف الطلاب بمبادرة ابدأ مشروعك، ومدى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز للبدء في إقامة مشروعاتهم الخاصة وذلك طبقًا للشروط والضوابط المحددة.

كما أوضحت أ.د أمل فؤاد أن الكلية تسعى إلى استضافة المعنيين والمتخصصين، من الجهات المختلفة، بهدف الارتقاء بقدرات الطلاب على المستوى الأكاديمي والمجتمعي.

وخلال الندوة قامت ريم عبد الله بالتعريف بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره تابعًا لمجلس رئاسة الوزراء، وكذلك نشأته ووحداته المختلفة، وعمله طبقًا للمحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور التنمية.

مؤكدة أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية من أجل التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة المعيلة.

كما تم خلال الندوة تناول الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من خلال التمويل أو من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية ومساعدة أصحاب المشروعات للتعاقد مع السلاسل التجارية، بالإضافة إلى تقديم التدريبات المجانية من خلال مدربين معتمدين دوليًا للمساعدة في إيجاد فكرة لمشروعات جدة أو تطوير مشروعات قائمة بالفعل وتحديد العمالة المطلوبة، وكيفية حساب المبيعات والمصروفات وتحديد المكسب والخسارة والتعرف على شريحة العملاء وسوق والعمل للوصل إلى خطة عمل منضبطة لضمان نجاح المشروع.

كما تمت مناقشة القوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروع والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها تلك الجهات، وكذلك تناول التعاون مع المؤسسات المعنية بهدف مساعدة أفراد المجتمع للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لإقامة المشروعات والصناعات المختلفة لزيادة الدخل الشخصي والقومي على حد سواء، وما يعرف بإعداد القوائم المحاسبية وأنواع الفوائد المتناقصة والمتزايدة، واختلاف طبيعة السداد حسب اختلاف طبيعة المشروع.

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