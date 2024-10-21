«أجراس الدم» و«قطرة من القمح» و«زلزال» ضمن عروض ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

يواصل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، فعاليات الدورة السادسة، «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس» فعالياته لليوم الثالث، حيث انطلق السبت الماضي على مسرح السامر، وتستمر الفعاليات حتى الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري.

ويقدم الملتقى للجمهور اليوم الإثنين، ثلاثة عروض، وهي: مسرحية «أجراس الدم» من العراق، في السادسة مساء على مسرح الغد، ومسرحية «قطرة من القمح» لدولة سلطنة عمان» في السابعة مساء على مسرح السامر، ومسرحية «زلزال» من الأردن في التاسعة مساء على مسرح الهناجر.

وتتشكل لجنة التحكيم للملتقى من الفنانة دكتور رانيا فتح الله، والفنان فيليب جيجه من فرنسا، والفنانة سناء فرح من الجزائر، والدكتور عبدالله العابر من الكويت، والفنانة نيجار حسيب من النمسا.

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مساء السبت الماضي، تحت شعار « ابدع _ انطلق»، وكرم خلال مراسم الافتتاح اسم الفنان فؤاد المهندس صاحب اسم الدورة السادسة، وتسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس، والفنان أحمد صيام، الفنانة عايدة فهمي، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع، والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، وجاء ذلك بحضور كوكبة من الفنانين المسرحيين، المصريين العرب والأجانب والوفود المشاركة.

وتتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة من الدكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة دكتورة غادة جبارة.