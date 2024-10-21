ليفربول يسعى للحفاظ على أسطورته.. محمد صلاح يريد البقاء حتى 2027

أفادت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح يسعى لتوقيع عقد جديد مع نادي ليفربول الإنجليزي يمتد حتى عام 2027.

رغم التكهنات التي تشير إلى أن الفرعون المصري قد يكون قد توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية السعودية

ووفقًا لموقع Football Insider، يسعى صلاح للبقاء مع "الريدز" لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء عقده الحالي الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

وبذلك، سيكون صلاح لاعبًا في ليفربول حتى صيف 2027، عندما يبلغ من العمر 35 عامًا.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه شائعات تفيد بأن صلاح قد يكون في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي أكدت أن ليفربول يعمل بكل جهد للحفاظ على نجمه المصري. وقد تم الكشف في سبتمبر الماضي عن نية النادي تقديم عرض للإبقاء على محمد صلاح في "أنفيلد".

محمد صلاح هدف الأندية السعودية

و يعد صلاح هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، حيث يتطلعون لضمه ليكون الوجه الأبرز في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن نجحوا في ضم نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمه و كانتي.

ومع ذلك، يُظهر ليفربول تمسكًا بأسطورته خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرن سلوت.

حيث سجل محمد صلاح صلاح 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع ليفربول ، مما يعزز مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وكانت آخر مشاركاته البارزة في مباراة ليفربول ضد تشيلسي أمس حيث سجل ركلة جزاء وصنع هدف الفوز لكورتيس جونز، ليحقق الفريق فوزًا بنتيجة 2-1 ويعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.