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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كاهن كنيسة مارجرجس بأسيوط يحصل على الدكتوراه من إكليريكية الأنبا رويس

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حصل الباحث الأب القس صموئيل حسني عزيز، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية كوم بوها التابعة لإيبارشية صنبو وديروط والمدرس بإكليريكية الدير المحرق بأسيوط، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من قسم العبادة والليتورچية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، والتى جاءت تحت عنوان  ليتورچية القديس غريغوريوس اللاهوتي بحسب التقليد الإسكندري القبطي (تحقيق علمي)".

تكونت لجنة المناقشة من الأنبا مكاري، الأسقف العام ووكيل الكلية مشرفًا ثانيًا، والأرشيدياكون الدكتور رشدي واصف، رئيسًا ومشرفًا، والأب القس الدكتور غريغوريوس رشيدي مناقشًا، والدكتور نجلاء حمدي مناقشًا.

القس صموئيل حسني كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية كوم بوها الانبا مكاري