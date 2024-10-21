سائق الأميرية دمر حياة الطفلة "شهد" بطلاسم على جسدها.. سلب عذريتها بالقوة وابتزها بفيديوهات جنسية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالدائرة 28، برئاسة المستشار جمال رزق وعضوية المستشارين عمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس وأمانة السر محمد لاشين وعبدالله أبوضيف، بالسجن المؤبد على المتهم أحمد محمد أمين 39 سنة سائق، المقيم بدائرة قسم الأميرية لاتهامه باحتجاز طفلة وهتك عرضه بغير رضاها وأحرزت النيابة التسجيلات والأدوات المستخدمة في الواقعة والصور وغيرها.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المتهم أجبر الطفلة المجني عليها .شهد سامح على السيد بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية. عشر عام - وقت ارتكاب الواقعة - بأن استغل حداثة سنها ورابطة صداقتها بكريمته، متحين فرصة زيارتها الأخيرة مباغتا إياها بإمساكها عنوة و شل حركتها وحسر عنها ملابسها بالقوة وجثم فوقها وأولج عضوه الذكري بقبلها والتقط لها صوراً ومقاطع مرتبة إبان معاشرتها رغماً عنها ، ثم هددها بنشر تلك المقاطع و الصور إن لم تنصاع لشهوته - على غير مرة - متمكن بتلك الوسيلة من التأثير على إرادتها فسلمت له نفسها ثم أوهما بقدرته على سحرها والمساس بسلامة جسدها بأن وشمه بطلاسم لتؤمن بقدرته على تدمير حياتها للتمادى في غبه محتالاً عليها، فأذنت له تحت وطأة ما تقدم - غير مرة - برضاء متعدم كي تعصم نفسها على سحره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

أكره بالتهديد المجنى عليها المذكورة على إمضاء وبصم ورقة على بياض، بأن هددها بفضح أمر ارتكابه قبلها الجريمة محل الاتهام الأول - عند ذويها ميت الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على توقيعها وبصمتها على تلك الورقة تم دون في البياض أعلى توقيعها - لاحقا - صيغة عقد زواجهما العرفي - على نحو ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق - وذلك على النحو

وهدد المجنى عليها المذكورة كتابة بإفشاء أمر مواقعتها محل الاتهام الأول - بأن ارسل لها رسائل تهديدية الكترونية تتضمن تهديدات بفضح أمرها من حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ) انستجرام ) وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو الاستمرار في مواقعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هدد المجنى عليها المذكورة بإفشاء صوراً و مقاطع مرتبة تخصها تحصل عليهم حال ارتكابه الجريمة - محل الاتهام التالي - و ذلك بأن راسلها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( انستجرام ) مهدداً إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشرهم الاطلاع الغير عليهم وذلك لحملها على القيام بعمل و هو الاستمرار في الانصياع لأوامره بمواقعتها على النحو المبين بالتحقيقات.

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها المذكورة بأن سجل و نقل صورا و مقاطع مرتبة لها باستخدام هاتفه المحمول ، بغير رضاها حال ارتكابه الجريمة - محل الاتهام الأول - و التي تظهر فيهم على نحو مخل بالشرف و الاعتبار و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

. استعمل في غير علانية الصور والمقاطع المرتبة الخاصين بالمجني عليها المذكورة و المتحصل عليهم بالجريمة محل الاتهام السابق بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات. . احتجر المجني عليها المذكورة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بأن منعها بالقوة من مغادرة مسكنه

ليتمكن من ارتكاب جريمته - محل الاتهام الأول - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . . اعتدي على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري منتهكا الحياة الخاصة للمجني عليها المذكورة بأن أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل التهديدية الاليكترونية - محل الاتهامات السابقة - عبر تطبيق

التواصل الاجتماعي ( انستجرام ) وكان ذلك دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات . . استعمل حساب خاص على تطبيق التواصل الاجتماعي " انستجرام " بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

تعمد ازعاج المجني عليها المذكورة بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات بأن ارتكب الافعال محل الاتهامات السابقة على النحو المبين التحقيقات.

. تعمد مضايفة المجنى عليها المذكورة بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.