بعد مشهد من نيللي وشريهان.. ابنة دنيا سمير غانم تتصدر "تريند جوجل"

تصدرت كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم محركات البحث، بعد إعادة مشهد من مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قدمته دنيا برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم في رمضان 2016.

وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث أبدى المتابعون إعجابهم الشديد بموهبة "كايلا" الفنية، مؤكدين أنها ستكون فنانة قوية مثل والدتها.

أولى تجارب كايلا رامي رضوان الفنية

شاركت كايلا رامي رضوان في مسلسل "جت سليمة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2023، مع كل من؛ دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوي، وسلوى خطاب، وسامي مغاوري، وهالة فاخر وآخرين من تأليف كريم يوسف ومن إخراج إسلام خيري.