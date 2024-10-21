ليدي جاجا تطرح أغنية جديدة بعنوان "Disease" هذا الأسبوع

بعد وقت قصير من إصدار ألبومها الأخير "Harlequin"، أعلنت ليدي جاجا عن أول أغنية منفردة من ألبومها السابع القادم، وتحمل اسم "Disease"، والتي من المقرر طرحها في 25 أكتوبر الجاري.

ووفق موقع فارايتي، كانت جاجا قد ألمحت في وقت سابق إلى موعد إصدار أول أغنية من ألبومها السابع في أكتوبر. وفي سبتمبر، نشرت جدولًا زمنيًا أشارت فيه إلى "XX October: LG7 first single"، إلى جانب تواريخ بارزة في حملتها الصحفية لفيلمها الأخير "Joker: Folie à Deux".

قبل إطلاق الفيلم مباشرة، أصدرت جاجا ألبومًا جديدًا بعنوان "Harlequin" مستوحى من شخصيتها في الفيلم. تألف المشروع من جميع الأغاني الكلاسيكية المفضلة في كتاب الأغاني الأمريكية مثل "Get Happy" و"That's Life" و"That's Entertainment"، باستثناء اثنين من الأغاني الأصلية.