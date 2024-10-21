15 عقوبة وأزمة في مسيرة محمود كهربا

أعلن النادي الأهلي ترحيل وعودة محمود كهربا مهاجم الفريق إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري.

ودخل محمود كهربا في أزمة وحدث مشادة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر داخل غرفة الملابس بعد المباراة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء ليتطور الأمر إلى أزمة كبيرة قرر بعدها محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي توقيع عقوبة كبيرة على “كهربا” وقرار بعوده من الإمارات.

وتعتبر هذه العقوبة الأكبر في مشوار كهربا لتنضم إلى قائمة العقوبات والأزمات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعب الملقب بـ"الفولت" في مسيرته مع الأندية المختلفة.

ونرصد في التقرير التالي العقوبات التي تعرض لها محمود كهربا خلال مسيرته مع الأندية في الملاعب:

حرمان من المصروف مع ناشئي الأهلي

لوزيرن يفسخ عقد كهربا بسبب السلوك غير اللائق في 2014

عقوبة مغلظة في إنبي بسبب طارق العشري في 2015

غرامة نصف مليون في الزمالك بسبب ضربة جزاء السوبر

أزمة مع محمد حلمي وإعارة للاتحاد السعودي

غرامة بالريال السعودي مع اتحاد جدة

إيقاف وغرامة في الزمالك بسبب التطاول على الجماهير

عقوبة في البرتغال مع ديسبورتيفو أفيس

إيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث كأس السوبر بالإمارات

غرامة تاريخية بعد "خناقة" الشناوي في 2020

تجميد شهر وغرامة 200 ألف جنيه بقرار موسيماني

إيقاف 6 أشهر بقرار من "فيفا" في قضية الزمالك

غرامة 2 مليون و500 ألف دولار للهروب من الزمالك

إيقاف 12 مباراة بسبب مباراة القمة وغرامة نصف مليون

الأهلي يقرر ترحيل كهربا من الإمارات وغرامة مليون جنيه