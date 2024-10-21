"انتصارات أكتوبر.. الوعى بحروب الجيل الرابع" ندوة بتربية الفيوم

شهدت الدكتور آمال جمعة عبد الفتاح، عميد كلية التربية ، بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "انتصارات أكتوبر الوعى بحروب الجيل الرابع" التي نظمتها الكلية، وحاضر خلالها اللواء متقاعد مصطفى محمد سعد مصطفى، والدكتور طه عباس حمد زيدان، الخبير التربوي، وبحضور الدكتورعبد الناصر الشريف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، الدكتور أحمد علي إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من طلاب الكلية، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١ بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب .

أكدت الدكتورة آمال جمعة عبدالفتاح أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية حرب أكتوبر وما حققته من إنجازات عظيمة، ولولا النصر ما كان لنا قيمة على خريطة المنطقة خاصة فى ظل التطورات السريعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور عبد الناصر الشري، إلى أن أهمية الندوة تاتي لتسليط الضوء على الدروس المستفادة من الحرب وكيفية تطبيقها في حياتنا العملية، لتعزيز روح الانتماء والوطنية بين الشباب.

ومن جانبه أشار اللواء مصطفى سعد إلى إن حرب أكتوبر المجيدة كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنها كانت أيضًا مليئة بالشجاعة والتضحية والفداء، مركزًا على تاريخ الحرب بشكل سليم، نكبة ١٩٦٧ ومعركة راس العش ومعركة الممر والساتر الترابى وتوقيت العبور واستدعاء الاحتياطي والغطاء الجوى والأسرى ووخطط التمويه والدفاع والاشتباك أبرز خلالها بسالة الجندي المصري في الحرب، مؤكدًا أن روح أكتوبرلا تزال حية في قلوب المصريين، مشددًا على أن الوحدة والتعاون هما مفتاحا النجاح، موجهًا حديثه للطلاب "أنتم شباب مصر، تحملون مستقبل الوطن بين أيديكم استلهموا من روح أكتوبر واعملوا بجد لتحقيق أحلامكم وأهدافكم.

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