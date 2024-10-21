جامعة قناة السويس تنظم ندوة "العالم نحو الذكاء الاصطناعي" ... ضمن مبادرة بداية بالتعاون مع التربية والتعليم

في إطار مبادرة "بداية" وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة ندوة بعنوان "العالم نحو الذكاء الاصطناعي" بمدرسة الشاطئ الإعدادية للبنات.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي ودوره المحوري في مختلف جوانب الحياة، موضحاً أن الجامعة تسعى دوماً إلى تعزيز المعرفة التكنولوجية لدى الأجيال الناشئة لدفع عجلة التطور.

وأشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تحدثت عن أهمية محاور الندوة وما تقدمه من فوائد للمشاركين، مؤكدة على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ودوره في تحسين جودة الحياة المجتمعية.

كما تمت الندوة بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، الذي شدد على ضرورة توجيه الطلاب نحو فهم علوم الحاسب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في إعدادهم لمستقبل يتسم بالابتكار والتكنولوجيا.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدارت الندوة الدكتورة ريهام أمين أحمد، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث تضمنت الندوة عدة محاور أساسية من بينها مقدمة في البرمجة، تعريف الذكاء الاصطناعي، مقدمة في علوم الحاسب، استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجتمع، لغات البرمجة، وتصميم البرمجيات.

كما تم تقديم أمثلة توضيحية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهمية هذه التكنولوجيا في حياتنا اليومية.

نظم الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف الأستاذ حسام الدين مصطفى، مدير الإدارة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها جامعة قناة السويس لتوعية الطلاب بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة، بما يخدم رؤية الجامعة في دعم المعرفة التكنولوجية وتطبيقاتها في المجتمع.