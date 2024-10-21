غادة عبدالرحيم : المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية انطلاقة حقيقية لمبادرة "بداية"

أكدت دكتورة غادة عبدالرحيم علي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي ومؤسس مبادرة ولادها سندها لتنمية وبناء الشباب، أن معظم جلسات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تركز بشكل أساسي على كيفية بناء الإنسان، ومن ثَمَّ فهي تمثل الإطلاق الحقيقي لمشروع "بداية"، وهو أكبر مشروع مصري لبناء الإنسان المصري.

وأوضحت أن المؤتمر يركز في أكثر من 130 جلسة من جلساته على كيفية بناء الإنسان والربط بين الصحة والتنمية وقدرة الإنسان على مواجهة التحديات.

وأضافت أن المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.