الأمن يضبط شخصين شرعا فى سرقة وحدة جهاز تكييف بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك لمحاولة شخصين الشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف من أحد العقارات بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .. يظهر خلاله قيام شخصان يستقلان عربة "كارو" بالشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف خارجية من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وهروبهما لدى مشاهدتهما من قبل بعض الأهالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان جمع خردة " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة القسم) ، والعربة المستخدمة فى الواقعة ، وبحوزة أحدهما (أداة لـ "فك معادن") ، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة على النحو الوارد بمقطع الفيديو بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.