ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط شخصين شرعا فى سرقة وحدة جهاز تكييف بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك لمحاولة شخصين الشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف من أحد العقارات بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .. يظهر خلاله قيام شخصان يستقلان عربة "كارو" بالشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف خارجية من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وهروبهما لدى مشاهدتهما من قبل بعض الأهالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان جمع خردة " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة القسم) ، والعربة المستخدمة فى الواقعة ، وبحوزة أحدهما (أداة لـ "فك معادن") ، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة على النحو الوارد بمقطع الفيديو بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.   
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهاز تكييف وزارة الداخلية موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله قيام شخصان يستقلان كارو جهاز تكييف خارجية