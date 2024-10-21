وزيرة التنمية المحلية تشارك المؤتمر العالمي للسكان والصحة "اللامركزية والتنمية البشرية"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ، وذلك بعنوان " اللامركزية والتنمية البشرية .. سد الفجوة بين السياسة والممارسة "والذي يعقد تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ومارك اهريم قائد اقتصادي في مصر واليمن وجيبوتي، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية.

وشهد الجلسة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من السادة المحافظين و مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية.

وتناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.