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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تفتتح تشغيل وحدتي جوازات متنقلتين بنطاق القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قررت وزارة الداخلية تشغيل وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) إعتباراً من يوم السبت الموافق 26/10/2024 .. على النحو التالى:- 

محافظة القاهرة

نادى الزهور بمدينة نصر  (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

محافظة الجيزة

نيو جيزة بالشيخ زايد  (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024) 

نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024) 

هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

وذلك من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.. وتختص الوحدات بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالاختصاص المكانى.

وزارة الداخلية لإستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات القاهرة والجيزة