الداخلية تفتتح تشغيل وحدتي جوازات متنقلتين بنطاق القاهرة والجيزة

قررت وزارة الداخلية تشغيل وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) إعتباراً من يوم السبت الموافق 26/10/2024 .. على النحو التالى:-
محافظة القاهرة
نادى الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)
محافظة الجيزة
نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)
وذلك من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.. وتختص الوحدات بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالاختصاص المكانى.