زي النهارده.. القوات البحرية المصرية تغرق المدمرة الإسرائيلية إيلات

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٢١ شهر أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية المهمة، ونقدم لكم أبرزها:

عام 1600 وقوع «معركة سيكيغاهارا»، وكانت نتيجتها وصول الشوغون توكوغاوا إيه-ياسو إلى حكم اليابان.

عام 1603 - الشاه عباس الأول الصفوي يستعيد مدينة تبريز من الدولة العثمانية بعد معركة استمرت لأيام عرفت بمعركة فتح تبريز.

وعام 1879 توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.

وعام 1914 تعيين أنور باشا وزير للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

وعام1918 وقفت ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.

وعام 1931 حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقلابية داخل صفوف الجيش الإمبراطوري.

وعام 1945 - الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون يتزوج من الممثلة إيفا.

وفى عام1952 - عقد أول اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة والذي جمع وزراء إعلام الدول الإسلامية.

وعام 1964 - ثورة شعبية عارمة في السودان تغير على إثرها نظام الحكم العسكري بقيادة إبراهيم عبود.



وعام 1967 إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.

1969 - انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.

وعام 1973 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت أرشيبالد كوكس من منصبه.

1974 - وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيار يعقد أول اجتماع بين مسؤول أوروبي غربي وياسر عرفات وذلك خلال زيارته إلى لبنان.



وعام 1990 - اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وزوجته وطفليهما في منزلهم.

وفى عام 1994 الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاق في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصرًا.

وعام 2016 وفاة 79 شخصاً وإصابة 600 آخرين إثر حادث انحراف قطار إزيكا في الكاميرون.

وفى عام 2016 أيضا شن هجوم إلكتروني ضخم من قبل مجهولين من نوع (DDoS) على خوادم شركة داين يتسبب في تعطيل العديد من المواقع والخدمات على الإنترنت، والبيت الأبيض يعلن بدء التحقيقات.



وعام 2018 مصرع 18 شخصًا على الأقل وتضرر 187 آخرين بسبب انحراف قطار في مقاطعة ييلان التايوانية، إذ يعد الأسوأ في تايوان منذ سنة 1991.

وعام 2019 رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري يطرح حزمة إصلاحات اقتصادية، ويقر موازنة عامة حتى 2020 خالية من أي ضرائب إضافية، في محاولةٍ لاحتواء المظاهرات الشعبية التي خرجت تطالب برحيل الرئاسات الثلاثة ومحاسبة الساسة اللبنانيين الفاسدين.