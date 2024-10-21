«شؤون التعليم والطلاب» بالفيوم يناقش لائحة برنامج إعداد معلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي برنامج جديد بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة 

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب، بجامعة الفيوم، جلسته رقم ٢١٥ برئاسة الدكتورعاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب وعضوية السادة أعضاء المجلس، وذلك اليوم الإثنين 2024/10/21، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم .

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس ناقش ترشيح أعضاء لجنة فحص ومراجعة واختيار الفائز بجائزة جامعة الفيوم للتفوق في التدريس من السادة أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الكليات وهم الدكتورة غادة محمد عزت أحمد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الأكلينيكية بكلية الطب، الدكتور عادل سالم عطية جاد الله، الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم.

كذلك مناقشة المجلس قرار مجلس كلية الهندسة رقم 330 بالموافقة على إضافة مادة تتضمن وجود بيان بالتقديرات العامة للطلاب، وذلك في ضوء مقترحات تطوير الإطار المرجعي ونظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس، والتي تم مناقشتها بلجنة قطاع الدراسات الهندسية بجلستها رقم 6 بتاريخ 17/12/2022.

وكذلك قرار مجلس كلية الهندسة بالموافقة على تحويل الطلاب الباقين للإعادة من الفرقة الأولى للأقسام العلمية باللائحة الدراسية بنظام الفصلين الدراسيين إلى البرامج الجديدة باللائحة الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وفقا لنص المادة 25 و26 من اللائحة الدراسية المتكاملة لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.

وكذلك قرار مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رقم 154 بتاريخ 9/9/2024 وقرار كلية التربية بتاريخ 16/10/2024 بالموافقة على لائحة برنامج إعداد معلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي برنامج جديد بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة مشترك بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية.

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