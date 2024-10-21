السوبر المصري.. السلطات الإماراتية تغرم ثلاثي الزمالك 600 ألف درهم

قررت السلطات الإماراتية، تغريم ثلاثي الزمالك، 600 ألف درهم، على هامش أحداث مواجهة بيراميدز مع أحد أفراد الأمن، أثناء مباراة كأس السوبر المصرى.

ودفع الغرامة نبيل دونجا ومحمد صبحي ومصطفى شلبي، فيما توجه اللاعبون لفندق الإقامة للانتظام في المعسكر، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر.

وكانت السلطات الإماراتية، قد استدعت اليوم الاثنين، ثلاثي الزمالك للتحقيق بناء على بلاغ تم تقديمه ضدهم من أحد مسؤولي الأمن بسبب ما بدر منهم من تجاوزات تجاهه خلال مباراة فريقهم أمس امام بيراميدز، فى نصف نهائى السوبر المصرى.

وألقت الشرطة الإماراتية، القبض على اللاعبين عماد نبيل دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، أمس الأحد، بسبب الاعتداء على الأمن في مباراة بيراميدز.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.

