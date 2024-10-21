جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية البسيونية ضمن مبادرة "بداية"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية وكلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الأثنين بالوحدة الصحية بقرية البسيونية مركز الفيوم.

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" تأتي بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

وأضاف أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية البسيونية، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء، وذلك في تخصص الباطنة، الأطفال، النسا، الرمد، والعظام؛ وقد تم الكشف الطبي على 695 حالة منها 144حاله باطنة، 137حالة أطفال، 78حالة نسا، 163 حالة رمد و 128 حالة عظام.

وشاركت مديرية الصحة بالفيوم بالكشف على عدد ٤٥ حالة وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات، حيث شاركت جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة، وشارك في التوعية الدكتورة إكرام مجاور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة السابق وعضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتاثير العنف اللفظي على تربية الابناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 78 فتاة وسيدة.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

inbound8921975862884193847

inbound1848303795919022447

inbound6496025521693874290