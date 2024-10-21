غادة عبدالرحيم تشارك في فعاليات الموتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

شاركت الدكتورة غادة عبدالرحيم على "استاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي ومؤسس مبادرة ولادها سندها لتنمية وبناء الشباب " فى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وانطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد أمس انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام" .

واكدت الدكتورة غادة عبدالرحيم ان المؤتمر يهدف الى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس كما يهدف إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية .



وتضم الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل على مدار أيام المؤتمر (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة، الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة، تعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات، وتنمية رأس المال البشري ومواكبة متطلبات مستقبل سوق العمل).



ويناقش المؤتمر (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ - نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية، التحديات المناخية: تعزيز القدرات التكيفية من أجل مستقبل مستدام، والاتصال الفعال لتعزيز التنمية البشرية).



ويشهد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، في نسخته الثانية، تحولا نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا .

ومن المقرر أن تضم فعاليات اليوم الثاني عددا من الجلسات وورش العمل التي تتناول موضوعات عدة، منها الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، قوة الثقافة والإعلام ، تشكيل تصورات الصحة وسلوكيات السكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، لماذا تختار مصر كوجهة للسياحة العلاجية، إدماج ذوي الإعاقة ، مفتاح تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، الرياضة والتنمية البشرية: خلق أبطال رياضيين، مستقبل مصر، تعزيز الحوكمة لتعزيز الصحة ​​نحو خارطة طريق للنهوض بحوكمة قطاع الصحة في مصر وغيرها .

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