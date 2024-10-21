40 بحثا بمختلف التخصصات في أول عددين لمجلة جامعة الفيوم للعلوم والدراسات

عقدَ مجلس إدارة مجلة جامعة الفيوم للعلوم والدراسات البينيَّة “اللابيرنث” اجتماعَهُ الأوَّلَ في العام الجامعي، بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، اليومَ الإثنين بحضور الدكتور محمود عبد العاطي؛ رئيس معامل التأثير العربي بإتحاد الجامعات العربية.

ورحَّبَ الدكتور عرفة صبري نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، بأعضاءِ مَجلس إدارة المجلة، وأكَّدَ أن"مجلة اللابيرنث"مجلةٌ علمية محكمة مفتوحة المصدر، خاصةٌ بالعلوم والدراسات البينية، تصدُرُ بصورة إلكترونية ومطبوعة، ومتاحة على بنك المعرفة، وهي مجلة نصف سنوية تصدر عن الجامعة، وتهدف إلى نشر أبحاث ذات قيمة علمية.

أكَّدَ أنه قد صدرَ بالفعل حتّى الآن عددانِ من مجلة اللابيرنث، بإجمالي 40 بحثًا بمختلف التخصصات، كما صرَّحَ -أيضًا- بأن المجلة قد حصلت على أعلى تقييم للمجلات المحلية من أكاديمية البحث العلمي وذلك بقيمة (7) لعام 2024م، كما تم إدراج المجلة ببعض قواعد البيانات؛ مثل:

(Google scholar , Academic Resource Index ).

وأنه طبقًا لـ Google scholar بلغت عدد الاقتباسات 29 اقتباسًا خلال عام، منها نحو 80% مُـقْتَبَـسٌ من قِبَلِ مجلاتٍ مدرجةٍ في (Scopus, Science web ).

أكَّدَ -كذلكَ- أنه جارٍ العملُ على إدراجِ المجلةِ على قواعد بيانات Scopus.

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