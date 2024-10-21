الخميس.. ورشة "كيف تنشر كتابك الأول؟" لأحمد مهنى

يقيم صالون إعلام للكتاب بالشراكة مع مكتبة وهبان، ورشة بعنوان "كيف تنشر كتابك الأول؟". يقدمها الناشر أحمد مهنى، مدير النشر والتطوير بدار دوّن للنشر والتوزيع.

تُعقد الورشة الخميس 24 أكتوبر، في تمام الخامسة مساء ولمدة ساعتين، وسيتعرف المشاركون في الورشة على خطوات نشر كتاب أو رواية، وكيفية إعداد وتجهيز عملك لإرساله لدار النشر، وكيفية اختيار دار النشر المناسبة، وأساليب التسويق لعملك الأول، وغيرها من التساؤلات التي تشغل الكثير من المبدعين بعد قرار النشر.

أحمد مهنى، هو كاتب وروائي مصري، حصل على ماجيستير إدارة الأعمال الدولية من جامعة حلوان كتب في عدة صحف ومجلات، شارك في تأسيس ورئاسة تحرير سلسلة كتب “مدونات مصرية للجيب” عام 2008 وهي أول سلسلة كتب للمدونين المصريين

كما أنه مدير النشر دار دون للنشر والتوزيع، مستشار التسويق وإدارة الأعمال ومنتج منفذ للوكالات الإعلانية. وتحتل رواياته وكتبه قائمة الأكثر مبيعًا على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

بدأ أحمد مهنى مشواره الأدبى في 2009 بالمجموعة القصصية الأولى بعنوان “اغتراب”، وفي عام 2011 أصدر كتاب “مزاج القاهرة” ضمن أدب الاعترافات، وفي عام 2015 صدرت روايته الأكثر شهرة “سوف احكى عنك”، والتي لاقت نجاحا جماهيريا واسعا في مصر والعالم العربى. كما احتلت هذه الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعا، وتم تحويلها إلى عمل مسرحي.

صدر له كتاب “مذكرات الثانية عشرة ليلا” فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2019، وفي عام 2020 صدرت روايته “ساعتين وداع”. وفي عام 2023، صدر كتابه الأخير "موعد مع فيلسوف".