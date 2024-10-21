شاهد.. تريللر فيلم «المخفى» يتصدر تريند "X" لعمرو عبدالجليل قبل طرحه

تصدر تريللر فيلم "المخفى" للنجمان عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند موقع التدوينات القصيرة "X" أى تويتر سابقاً آنذاك، وذلك بعد إعلان موعد طرحه يوم الأربعاء المقبل في دور العرض السينمائي بمصر، ليلاحق عرضه يوم الخميس من الأسبوع ذاته في السعودية والوطن العربى.

ويشار أن طرح نجوم وصناع الفيلم خلال الأيام المنقضية الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم والذى حملت عنوان «جتلكوا»، والذى تصدرت تريند إحدى وسائل التواصل الإجتماعي ومنها موقع "إنستجرام" وتطبيق "تيك توك" خلال الأيام المنصرمة، مردفين أيضاً بطرح البوستر الرسمي للفيلم والذى تتضمن ظهور الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

وتتمحور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

العمل بطولة: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

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https://youtu.be/BGC1dOLNWtA?si=TsuBnC1bHNbbLfVy